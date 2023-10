Le gare di qualificazioni ad Euro 2024 vanno avanti e questa sera il big match va in scena ad Amsterdam, dove si sfidano Olanda e Francia ma anche tre interisti. Da una parte c'è Denzel Dumfries, come al solito titolare sulal fascia destra degli Oranje; dall'altra Benjamin Pavard e Marcus Thuram, entrambi spediti inizialmente in panchina dal ct Deschamps. E Inzaghi osserva...

