Luciano Spalletti ha deciso i calciatori convocati per la cruciale sfida di questa sera tra Italia e Macedonia del Nord, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico e valida per le qualificazioni a Euro 2024. Presenti tutti gli interisti rimasti a disposizione dopo il ko di Alessandro Bastoni (Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi), mentre sono cinque i giocatori che andranno in tribuna.

Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, l'unico squalificato, Cristiano Biraghi, Guglielmo Vicario (febbricitante), Moise Kean e Andrea Colpani. Questo quanto raccolto dal Corriere dello Sport.

