Tanti nerazzurri a riposo, per la gioia di Inzaghi, nella serata di qualificazioni europee e amichevoli internazionali. L'unico interista a partire titolare è Stefan de Vrij, in campo per 90' nel rotondo 6-0 con cui l'Olanda si sbarazza di Gibilterra: totale riposo, invece, per il connazionale Denzel Dumfries.

Ultimi 20' per Marcus Thuram, in campo dal 70' nel 2-2 tra Grecia e Francia, mentre Yann Sommer osserva dalla panchina il ko della Svizzera sul campo della Romania. Stesso discorso per Marko Arnautovic, a riposo per 90' nel successo di prestigio dell'Austria (2-0) nel test contro la Germania.

