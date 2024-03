Sono quattro gli interisti impegnati nel venerdì sera di amichevoli intenazionali. A spiccare è l'appuntamento del Tardini di Parma che vede contro l'Albania di Asllani e il Cile di Sanchez: il centrocampista e l'attaccante scendono in campo dal 1' con le rispettive selezioni.

Ad Amsterdam va in scena il match dell'Olanda, orfana dell'infortunato De Vrij ma con Dumfries regolarmente a disposizione che si accomoda però in panchina (a destra gioca Frimpong) nella sfida tra gli Oranje e la Scozia. Maglia da titolare invece per Calhanoglu, impegnato a Budapest in Ungheria-Turchia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!