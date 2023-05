In vista del match del 14 giugno a Rotterdam contro l'Olanda, match valido per la semifinale di Nations League, il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalić ha stilato la lista dei 24 giocatori convocati, con sette pre-inviti, prima dell'elenco definitivo dei 23 che sarà inviato all'Uefa entro il 5 giugno alle 23:59. Tra i vari giocatori chiamati a indossare la maglia a scacchi biancorossi non può mancare Marcelo Brozović che dovendo giocare la finale di Champions League con l'Inter il 10 giugno raggiungerà il resto del gruppo con qualche giorno di ritardo. La nazionale si riunirà infatti il 5 giugno e si preparerà a Rijeka, mentre il 12 giugno si recherà a Rotterdam.

Di seguito l'elenco completo dei convocati, tra i quali è presente anche l'ex nerazzurro Ivan Perisic.

Portieri: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Difesa: Domagoj Vida, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić

Centrocampisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozovic, Mario Pasalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec

Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Livaja, Petar Musa, Dion Drena Beljo

Pre-invitati: Josip Brekalo, Mislav Oršić, Duje Ćaleta-Car, Filip Uremović, Ivo Grbić, Nikola Moro, Matija Frigan

