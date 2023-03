"I medici cercheranno vedere la sua situazione, dopodiché sapremo se può giocare o meno. Se sarà disponibile, dovrò fare nuove scelte e mandare qualcuno in tribuna, ma voglio vedere cosa succede. Se il capitano è pronto, un giocatore dovrà andare in tribuna". Nella conferenza stampa di ieri il ct della Bosnia, Faruk Hadžibegić, sintetizzava così la situazione di Edin Dzeko, rimasto a riposo con l'Islanda per un problema alla schiena e da valutare in vista dell'impegno di questa sera a Bratislava.