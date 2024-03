Termina 3-1 per l'Argentina l'amichevole contro la Costa Rica nella notte italiana. Protagonista della serata l'interista Lautaro Martinez, entrato nel finale, al 71' al posto di Garnacho, e subito in gol, stoppando un digiuno di 777 giorni. Lautaro è il secondo marcatore dell'era Scaloni con 21 gol, dietro solo a Lionel Messi (41) ed è entrato nella top-10 dei marcatori di tutta la storia della Seleccion.

L'interista non segnava dal 23 settembre del 2022 e finalmente la rete è tornata a gonfiarsi con un diagonale su assist di De Paul. In precedenza, al gol di Ugalde al 34', l'Albiceleste aveva risposto con Di Maria al 51' e MacAllister al 56'.

Nel finale spazio anche per il debutto di Valetin Carboni, entrato all'82' al posto di Di Maria.

"Il gol è un premio per la tranquillità e il lavoro - ha detto Lautaro a TycSports dopo il match -. Ringrazio i miei compagni che sono stati sempre con me. Qui c'è un gruppo di ragazzi che lavora forte e in ogni allenamento mette in difficoltà il mister. La Coppa America? Chiediamo agli argentini di sostenerci come sempre. In ogni stadio ci fanno sentire a casa".

