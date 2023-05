Il profilo di Manuel Lazzari, terzino/esterno che quest'anno ha trovato poco spazio nell'undici titolare della Lazio di Maurizio Sarri, torna ad essere accostato all'Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il suo nome potrebbe rientrare in un mega affare con il club nerazzurro in cui potrebbero essere coinvolti anche Francesco Acerbi, attualmente in prestito dalla Lazio all'Inter, e il giovanissimo Fabbian, centrocampista di proprietà nerazzurra che si è messo in mostra quest'anno in B con la Reggina.