Il Messaggero va controcorrente sul possibile rinforzo in difesa per l’Inter. Il quotidiano romano è infatti certo che sarà Francesco Acerbi a sostituire Andrea Ranocchia nella rosa nerazzurra. Come si legge, nei giorni scorsi sarebbero andati in scena diversi incontri con l’agente del calciatore, incontri proficui al punto che l’affare si potrebbe chiudere già in questo week-end. L’azzurro arriverebbe in prestito dalla Lazio.