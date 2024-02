Come noto, il Tar della Lombardia si pronuncerà il prossimo 14 marzo in merito al ricorso presentato dal Comune di Milano sul vincolo al secondo anello di San Siro posto dalla Sovrintendenza. Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno-Milano, nonostante le sensazioni del sindaco Giuseppe Sala siano tutt’altro che positive, da Palazzo Marino non indietreggiano, ma, anzi, stanno continuando a dar battaglia come si evince dalla memoria depositata lo scorso 17 gennaio al Tar, in cui l’amministrazione insiste sulla richiesta istruttoria volta alla produzione in giudizio di ben quattro atti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!