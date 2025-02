Sarà un mese cruciale per l'Inter e anche per Josep Martinez. Come si legge oggi su Il Giorno, infatti, per le prossime settimane il portiere titolare dei nerazzurri sarà lo spagnolo, visto l'infortunio di Sommer. Avrà l'opportunità di dimostrare di poter essere all'altezza della grande squadra.

Non solo. Come si legge sul quotidiano, può scacciare il "fantasma" di Donnarumma, accostato nelle ultime settimane all'Inter in chiave futura, in virtù di un contratto che scade nel 2026 e che finora non è stato rinnovato. Il prolungamento non sembra una priorità né per il giocatore, né per il Paris Saint-Germain, ma se Martinez dovesse dimostrare di essere pronto per i nerazzurri, difficilmente la proprietà metterà budget per un ruolo già coperto.