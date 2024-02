Non sono mancati gli scontri fuori dallo stadio al termine di Inter-Juventus. Due arrestati tra i tifosi nerazzurri e cinquanta Daspo sono il risultato di quanto avvenuto verso mezzanotte (riporta Il Giorno nell'edizione online), quando il pullman dei club di tifosi bianconeri sono stati scortati all'esterno del parcheggio ospite e sono stati fatti oggetti di un fitto lancio di bottiglie da parte di un gruppo di assalitori a volto coperto. Gli stessi che hanno lanciato delle bombe carta verso i mezzi delle forze dell'ordine e dei pullman stessi causando il danneggiamento di un veicolo della Polizia di Stato.

La questura di Milano ha inviato contingenti a supporto e cinquanta persone sono state bloccate, rinvenendo bastoni, cinture e tirapugni in un'area verde nei pressi di via Ippodromo. Due gli arresti e 48 le denunce per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Tutti e cinquanta i protagonisti sono stati colpiti da Daspo.