Una consolazione, niente di più. Il gol di Federico Dimarco, che aveva illuso l'Inter di aver avvicinato sensibilmente i quarti di finale di Champions League, è stato premiato come il più bello della due giorni di Champions League. Premiata l'azione corale dei nerazzurri, con cinque giocatori coinvolti e cinque tocchi per colpire la difesa dell'Atletico Madrid dalla sinistra prima del calcio di rigore in movimento trasformato da Dimash. Battute le altre reti in nomination (Trossard vs Porto, Lewandowski vs Napoli e Sancho vs PSV).