Joshua Zirkzee è uno dei giocatori più illustri del calcio italiano che la stagione in corso ha fatto emergere. L'attaccante gioiellino del Bologna sa di dover decidere il suo futuro nei prossimi due mesi: restare nel capoluogo emiliano sarà difficile e nelle ultime settimane si è parlato molto di lui e la destinazione più 'logica' sembrerebbe proprio il ritorno in Baviera, dove il Bayern Monaco vanta un'opzione da 40 milioni per acquistarlo "e, per questo, è il logico favorito per prenderlo" si legge sulla Gazzetta dello Sport che però aggiunge: "La situazione evolve e a poco a poco emerge una verità contraria, che fa un gran piacere al Milan", altro grande ammiratore del centravanti rossoblu oltre all'Inter.

"Zirkzee ovviamente apprezza il Bayern" spiega la Rosea che però fa notare come la sua crescita post-Bayern in Belgio prima e in Italia dopo, abbia fatto crescere nell'attaccante la voglia di fare "volentieri esperienze nuove". Il Bayern dal canto suo "fa altri conti. Un’estate fa ha scelto Harry Kane" e la presenza del diciottenne Mathys Tel, arrivato nel 2022 dal Rennes è una sentenza di eventuale 'panca' per l'olandese. Scenario di futuro che si configura diverso al Milan, "che lo ha messo in prima fila nella lista dei desideri assieme a Benjamin Sesko" e che, in estate dovrà pensare al 9 del futuro. I candidati per il post Giroud sono non a caso Zirkzee, Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord, Gyökeres dello Sporting Lisbona. E nella scelta del prossimo attaccante di Pioli, o chi lo sostituirà, "conteranno le condizioni di acquisto" e vista l'opzione del Bayern, per accaparrarsi un posto nella corsa al ventiduenne dovrà pensare a mettere sul piatto almeno 40 milioni.

Il Bologna d'altronde ha ragion di avanzare pretese non indifferenti: "In caso di qualificazione in Champions League, ormai decisamente nei piani, può fare un tentativo per tenere la sua Z preferita per un’altra stagione. Non è impossibile... Secondo: Hojlund, un anno fa, fu venduto dall’Atalanta al Manchester United per circa 75 milioni più 10 di bonus. Quel trasferimento per il Bologna è un riferimento e il ragionamento in società è semplice: Zirkzee ha numeri ed età paragonabili, può arrivare a costare cifre simili" così da far incassare al club di Saputo una plusvalenza clamorosa.