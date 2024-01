In vista della sfida di domani contro il Napoli, gara che permetterebbe all'Inter di sollevare la terza Supercoppa italiana consecutiva, obiettivo numero uno dichiarato del club nerazzurro, in termini cronologici, della stagione 2023/24, è arrivato "'l'in bocca al lupo' di Steven Zhang" fa sapere la Gazzetta dello Sport che racconta: "Il presidente dell'Inter si è collegato in diretta con la sala nella quale Inzaghi stava svolgendo la riunione tecnica e ha 'spinto' la squadra per la partita di domani contro il Napoli, prima dell’allenamento del pomeriggio. Erano presenti tutti i giocatori, i dirigenti e ovviamente l’allenatore".

Il presidente della Beneamata si è inoltre complimentato con i ragazzi di Inzaghi per la prestazione imbastita con la Lazio, dunque per l’ennesima finale conquistata, motivando i ragazzi per l'ultimo atto del torneo. Zhang, diversamente da quanto fatto nei due anni precedenti, seguirà la partita da Nanchino, e non accompagnerà dunque la squadra mentre i nerazzurri proveranno a vincere quello che potrebbe essere il sesto trofeo della sua presidenza.

