Steven Zhang seguirà dalla Cina il match di stasera con la Lazio, quando a casa sua saranno le tre di notte. Nulla di particolare: come ricorda la Gazzetta, ormai è un'abitudine per il presidente nerazzurro fare le ore piccole per seguire la squadra. Zhang è alla caccia del suo sesto trofeo da quando è numero uno del club, ossia dall'ottobre 2018: ha già staccato per numero di successi totali i predecessori Pellegrini e Fraizzoli, adesso si avvicinerebbe a una sola coppa da Moratti padre, Angelo, che negli anni Sessanta mise in fila sette trofei (ben più prestigiosi, però). Inarrivabile Massimo con 16 titoli.

In queste settimane si capirà il futuro di Zhang nell'Inter: Steven è andato avanti con decisione nell'operazione rifinanziamento per il prestito con Oaktree che scade il prossimo 20 maggio. Nell'attesa, vuole portarsi a casa un'altra Supercoppa: è in contatto diretto quotidianamente con la dirigenza e con qualche giocatore come il capitano Lautaro.

