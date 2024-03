Dopo Napoli e Lazio, anche l'Inter dice addio alla Champions. E quella dei nerazzurri è l'eliminazione più bruciante, perché arriva ai calci di rigore dopo due partite nelle quali è stato sprecato davvero troppo.

I vicecampioni d’Europa fatti fuori ai rigori è una brutta botta, scrive stamani la Gazzetta dello Sport. "Iconico di una notte maledetta l’ultimo rigore calciato in cielo da Lautaro che doveva essere l’eroe". Destro altissimo, come Baggio a Pasadena. A questi livelli gli errori pesano il doppio e, dopo il vantaggio firmato Dimarco, l'Inter ne ha commessi diversi, sia in attacco che in difesa. Il primo è stato quello di subire il pari appena tre minuti dopo: leggerezza collettiva imperdonabile.

Dopo gli sperperi dell'andata, la somma delle palle-gol fallite con quelle di Madrid si è fatta decisamente ampia: la Champions è un altro mondo e non perdona leggerezze. I complimenti dell'Europa per il gioco restano validi, ma resta pure valida l'amarezza di chi sa di aver buttato all'aria un'occasione.

