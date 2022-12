Prima di prendere in considerazione l'acquisto di un vice-Onana in vista della prossima stagione, l’Inter vuole capire le intenzioni di Samir Handanovic, giocatore il cui contratto scade il 30 giugno 2023. Secondo Gazzetta.it, se il capitano nerazzurro decidesse di restare, rinnovando a condizioni economiche compatibili con il ruolo di secondo portiere, avrebbe la precedenza sugli altri profili di cui si sta parlando sui media in questi giorni. Tra questi è emerso anche il nome di Yann Sommer, giocatore corteggiato dal Bayern Monaco che attualmente è molto difficile pensare a Milano come riserva. "Bisognerebbe rivolgersi altrove, a meno che non entri in discussione Onana per una grande plusvalenza essendo arrivato a parametro zero, ma non ci sono tracce in tal senso. E per il resto bisogna aspettare le valutazioni definitive firmate Handanovic", si legge nell'articolo.