Piovono conferme dopo le anticipazioni delle scorse ore circa le ultime di formazione dell'Inter, stasera impegnata sul campo del Monza. Stando a quanto riferisce Gazzetta.it, dopo la rifinitura andata in scena stamattina alla Pinetina, sono in rialzo le quotazioni di Stefan de Vrij e Nicolò Barella per occupare un posto nell'undici titolare : Simone Inzaghi dovrebbe preferirli rispettivamente a Francesco Acerbi e a Davide Frattesi. Per il resto, nessuna sorpresa: in mezzo al campo giocano i confermatissimi Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, ai cui lati agiranno Matteo Darmian e Federico Dimarco. In attacco la ThuLa, dietro Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni davanti a Yann Sommer.

