In vista dello Spezia Simone Inzaghi s'appresta a sorridere, anzitutto perché Federico Dimarco si è allenato completamente con il gruppo per il secondo giorno consecutivo e può essere considerato convocabile per l'anticipo di venerdì. Le sensazioni dell'ex Verona sono buone ma Robin Gosens è comunque favorito per una maglia dal 1' .

La Gazzetta dello Sport fa il punto su altre pedine: niente da fare, molto probabilmente, per Milan Skriniar: il difensore prova ancora un fastidio alla schiena per un problema di nervi e non dovrebbe essere rischiato in campionato. L'obiettivo dello staff - secondo la rosea - è infatti quello di restituire il titolare a Inzaghi per Porto-Inter e rischiare una ricaduta sarebbe troppo audace.

Joaquin Correa si trova a metà: nel senso che in caso di risposte positive all'allenamento della vigilia sarà convocato per la Liguria. Ma ad Oporto ci sarà sicuramente. Scalpitano, infine, Brozovic e De Vrij per una maglia da titolare, considerando che Inzaghi potrebbe fare un turnover razionale.