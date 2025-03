Simone Inzaghi cambia tutto l’attacco rispetto alle indicazioni di formazione che erano trapelate ieri, alla vigilia di Inter-Monza: stando a quanto riferisce Gazzetta.it, nella rifinitura di stamattina, il tecnico nerazzurro ha provato la coppia Lautaro-Arnautovic, che dunque, salvo sorprese, sarà quella titolare stasera a San Siro. Marcus Thuram e Joaquin Correa, ieri favoriti, si accomoderanno, dunque, in panchina al pari di Medhi Taremi.

Per il resto tutto confermato, con un unico ballottaggio in corso: Yann Sommer insidia Josep Martinez per prendere un posto tra i pali.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez/Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Arnautovic.

