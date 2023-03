L'Inter quest'oggi si è allenata ad Appiano Gentile sotto gli occhi del presidente Steven Zhang, a due giorni dall'impegno casalingo contro il Lecce. Gara per la quale resta ancora un punto interrogativo sulla presenza di Milan Skriniar e Federico Dimarco: secondo Gazzetta.it, la situazione dei due sarà valutata direttamente domani, alla vigilia, ma al massimo saranno arruolabili per la panchina per evitare rischi inutili visto che all'orizzonte ci sono gli impegni delicatissimi contro il Porto in Champions League (14 marzo) e con la Juventus in Serie A (19 marzo). Quanto a Joaquin Correa, l'altro acciaccato in casa nerazzurra, domenica non ci sarà sicuramente: l'obiettivo di Simone Inzaghi è quello di avere a disposizione il Tucu per la trasferta di La Spezia di venerdì prossimo.