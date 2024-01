Non c'è ancora la certezza assoluta, ma molto probabilmente l'Inter svolgerà la seduta di rifinitura pre-derby d'Italia direttamente a San Siro, di modo da per tastare il nuovo manto erboso, rizollato da cima a fondo e cucito, che ha fatto il suo esordio sabato in Milan-Bologna. Sabato, alla vigilia della sfida scudetto contro la Juve, Simone Inzaghi deciderà l'undici titolare tra le mura del Meazza con poche sorprese: sono, infatti, attesi di nuovo dal via Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Per il resto tutto confermato, compresa la presenza dall'inizio di Matteo Darmian sulla fascia destra. Lo riporta Gazzetta.it.

