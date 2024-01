Fiorentina-Inter ha avuto un secondo atto il giorno dopo la sfida di ieri sera al Franchi, andato in scena per la precisione nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, a Milano, dove sono piombati gli agenti di Valentin Carboni per formulare, per conto della società gigliata, un'offerta da 20 milioni di euro per acquistare il cartellino del talento argentino a titolo definitivo. Una proposta che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno rispedito al mittente dichiarando incedibile il fantasista classe 2005, che dunque rimarrà al Monza fino a fine stagione, come peraltro aveva assicurato pochi giorni fa l'ad dei brianzoli, Adriano Galliani, spegnendo le voci circolate in Argentina circa un presunto interessamento del West Ham (qui la nostra esclusiva). Lo riporta Gazzetta.it.

