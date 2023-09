"Nessuno va in fuga per lo scudetto a settembre, ma l’Inter, da qui alla seconda sosta di campionato, ha davanti a sé un’autostrada per allungare con un imperiale 8 su 8, nel senso delle vittorie". La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, spiega come i nerazzurri possono allungare in vetta nelle prossime quattro partite: oggi Empoli, poi Sassuolo, Salernitana e Bologna. Una fuga favorita, eventualmente, dallo strappo di Lautaro e compagni, ma pure dal tracollo Juve a Reggio Emilia e da un Milan che continua a stentare dopo il derby nonostante l'1-0 risicato sul Verona.

"Nella scorsa stagione l’Inter uscì in fretta dal gran premio per via dei punti buttati contro squadre di medio-basso livello. Nel primo scorcio del nuovo campionato, il problema pare risolto, l’Inter ha battuto Monza e Cagliari, squadre della fascia che un anno fa era costata la corsa al titolo. Sarebbe clamoroso se oggi l’Inter non vincesse contro un Empoli ultimo con zero punti e con zero gol segnati", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!