Protagonista di una prima parte di stagione eccellente con la maglia dell'Inter, in cui si è distinto con prestazioni spesso e volentieri decisive, Marcus Thuram ora è chiamato a far cadere uno dei pochi tabù dei suoi primi mesi milanesi: il periodo di astinenza in zona gol quando non ha Lautaro Martinez a fargli da spalla offensiva. Il conto dei minuti in cui è rimasto a secco, evidenzia la Gazzetta dello Sport, ora è salito a 337 dopo la gara contro il Lecce.

In precedenza, il francese non aveva trovato la via della rete in casa della Salernitana, sfida poi decisa dallo straordinario poker calato dal Toro uscendo dalla panchina, nel ritorno di Champions contro il Salisburgo e nello 0-0 contro la Real Sociedad di San Siro. Oltre ad altri ritagli di tempo in altre partite. Venerdì, a Genova, l'ex Gladbach scenderà in campo con un partner diverso dall'argentino, molto probabilmente ancora con Marko Arnautovic, questa volta provando a realizzare quello che non è mai riuscito a fare prima.