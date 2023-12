Thiago Motta, questa sera, torna a San Siro da temibilissimo avversario dell'Inter in Coppa Italia col suo Bologna. Ma chissà che in futuro l'ex centrocampista nerazzurro possa accomodarsi sulla panchina della squadra di casa, quella che è stata anche la sua squadra. La Gazzetta dello Sport apre a questo potenziale scenario, specificando che al momento si tratta di un'ipotesi remota perché Simone Inzaghi ha blindato con l'acciaio il suo ruolo di allenatore dell'Inter, ruolo che vuole mantenere a lungo forte dell'apprezzamento di tutti in Viale della Liberazione.

Ma volendo allargare l'orizzonte e pensare ad un tecnico ideale per l'Inter del futuro, ecco che l’attuale tecnico felsineo è in prima fila. I presupposti ci sarebbero tutti: ha la stima societaria, la tifoseria non può che avere un bel ricordo del Thiago Motta calciatore e per lui sarebbe un approdo straordinario. Ora, però, il pensiero è solo quello di tendere una nuova trappola all’Inter come già fatto in campionato col 2-2 in rimonta a San Siro, ultimo dei quattro punti strappati proprio a Inzaghi negli ultimi due incroci.

