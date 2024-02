Prima di Zielinski, l'Inter aveva chiuso l'affare con Mehdi Taremi: doppio colpo a zero in vista della prossima stagione. E pensare che l'iraniano sarebbe potuto essere nerazzurro già in estate. Perché il matrimonio si celebrerà solo con un anno di ritardo? Lo ricorda la Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, l'Inter aveva inseguito Taremi a fine luglio, una volta saltata la conferma di Lukaku. In quel momento, però, il Porto chiedeva non meno di 30 milioni e allora Marotta e Ausilio bussarono alla porta del Bologna per Arnautovic. Ma il file Taremi è sempre rimasto aperto e il resto è storia.

