Verrà votato oggi in Consiglio dei Ministri il Decreto Milleproroghe in cui è inserito un rinvio del taglio al Decreto Crescita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vantaggi fiscali al suo interno dureranno quindi fino al 29 febbraio 2024, due mesi in più di tempo per tutte le società che sono in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali.

Non avendo la legge una validità retroattiva, specifica ancora la rosea, chi firmerà un nuovo contratto entro la data stabilita per il taglio usufruirà ancora del Decreto Crescita per un massimo di cinque anni. Nel periodo di proroga i club sperano di agire attraverso il parlamento per avere un emendamento che faccia saltare del tutto l'abolizione o un rimando di lungo periodo, ad esempio un quinquennio.

Il rischio palese è quello di privare la Serie A di tanti campioni con la conseguenza di renderla meno competitiva.