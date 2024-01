Marcelo Brozovic potrebbe essere tra gli spettatori vip presenti in tribuna all'Al-Awwal Park di Riad, teatro della semifinale di Supercoppa italiana che domani sera metterà di fronte l'Inter alla Lazio. Il centrocampista dell'Al-Nassr dovrebbe rispondere presente all'invito dalla Lega Serie A, esteso anche a un grande ex del campionato italiano, Sergej Milinkovic-Savic. Tra un allenamento e l’altro, non è escluso che Brozo faccia un salto a salutare gli ex compagni, così come accaduto con la comitiva del Napoli nel ristorante dell’hotel in cui alloggia. Lo riporta Gazzetta.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!