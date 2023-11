Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo ai giocatori rimasti a Milano durante la sosta, fissando la ripresa degli allenamenti ad Appiano per martedì pomeriggio. Riposo sì, ma non per tutti: Juan Cuadrado è chiamato agli straordinari.

Il colombiano sarà al lavoro sia oggi sia lunedì: l’obiettivo è accelerare la fase riabilitativa in modo da tornare in gruppo tra martedì e mercoledì ed avvicinare la convocazione per la grande sfida dell'ex contro la Juventus. Intanto ieri, sempre ad Appiano, si sono rivisti Alessandro Bastoni (per lui solo terapie) e Hakan Calhanoglu (lavoro in campo parziale). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

