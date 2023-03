In un momento cruciale della stagione, Steven Zhang vuole far sentire la sua vicinanza all'Inter. E per questo, riferisce la Gazzetta dello Sport, il presidente volerà domani insieme alla squadra verso Porto, dove martedì gli uomini di Simone Inzaghi sfideranno la squadra di Sergio Conceiçao per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Zhang che conferma la sua voglia di presenziare alle partite più importanti, e magari spera di tornare a Milano con in tasca i 20 milioni che il passaggio ai quarti porterebbe in cassa.