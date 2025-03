Josep Martinez sta facendo benissimo tra i pali della porta nerazzurra, giustificando eccome l'esborso della scorsa estate da parte della società. Ma intanto Yann Sommer sta per tornare a disposizione in anticipo rispetto a quanto previsto dopo l'infortunio alla mano.

Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, lo svizzero sta utilizzando un tutore ad hoc che lo aiuterà ad accelerare il rientro. Il 36enne portiere svizzero lavorerà con il tutore per tutta la settimana e, se la risposta sarà positiva, potrebbe tornare a disposizione in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord l'11 marzo.