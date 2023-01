In casa Inter prosegue la telenovela relativa al rinnovo contrattuale di Milan Skriniar, in scadenza a giugno 2023. Il difensore slovacco non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo presentata dalla società (LEGGI QUI i dettagli sull'offerta), ma intanto Simone Inzaghi continua a puntare su di lui. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, contro il Napoli sarà proprio lui a indossare la fascia da capitano, visto anche il nuovo infortunio di Marcelo Brozovic. Intanto nelle prossime settimane avverrà un altro incontro in cui l’Inter si aspetta una risposta definitiva, in modo da poter valutare anche eventuali cessioni a gennaio. Nel frattempo, però, nel big match del 4 gennaio la fascia sarà sul suo braccio.