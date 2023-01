Inter con il fiato sospeso per quanto riguarda la decisione di Milan Skriniar, che ancora deve dare una risposta sull'offerta del club nerazzurro circa il prolungamento del contratto. "L’ultimo vertice per il rinnovo ha aperto degli spiragli - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Marotta e Ausilio hanno alzato l’asticella dell’offerta. Un segnale che lo slovacco ha apprezzato, ripromettendosi di dare una risposta a metà gennaio, per l’incontro che porrebbe risultare decisivo. È chiaro, infatti, che l’Inter punta a chiudere in fretta la partita, anche per programmare per tempo i piani per la difesa. Ad ogni modo non si profilano cambi di maglia in corsa". Dunque niente PSG a gennaio, ma i parigini e altre big fiutano l'affare in vista di giugno.