Dopo le reti ad agosto contro PSG e Salisburgo, Stefano Sensi è tornato a far parlare di sé per il fresco ritorno in campo a San Siro. Buttato nella mischia da Inzaghi a gara in corso contro il Frosinone, l'ex Sassuolo e Monza spera di ritagliarsi sempre più spazio nelle rotazioni viste le tante competizioni.

Anche perché, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il rendimento del regista di Urbino nel pre-campionato ha fatto pensare al club di Viale della Liberazione di avere la soluzione in casa una volta saltata definitivamente la trattativa con Lazar Samardzic e con l'Udinese. "E se la qualità necessaria in mezzo fosse già ad Appiano? Questa l’idea", scrive senza mezzi termini la rosea, precisando comunque che Sensi dovrà lavorare sodo e non cadere in altri infortuni per tornare utile all'Inter in questa stagione.

