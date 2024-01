Anche La Gazzetta dello Sport conferma la notizia di mercato circolata nelle ultime ore: il Leicester è interessato a Stefano Sensi, centrocampista ai margini del progetto tecnico di Inzaghi e in scadenza con l'Inter il 30 giugno 2024. La rosea precisa che ancora non c'è stata nessuna offerta al club nerazzurro, ma le Foxes avrebbero mostrato interessere per l'apprezzamento del tecnico Enzo Maresca.

