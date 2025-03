Simone Inzaghi è già entrato nella storia dell'Inter, ma adesso l'obiettivo è quello di entrare nella leggenda. Il tecnico nerazzurro non vuole lasciare nulla di intentato e così, come ribadisce spesso, i suoi devono porsi come traguardo quello di provare ad arrivare in fondo a ogni competizione rimasta, ovvero tutte.

La Gazzetta dello Sport oggi porta alla luce un bonus presente nel contratto di Inzaghi: un milione di euro in caso di bis scudetto. Dettaglio inserito nel rinnovo dello scorso anno, quando c'era tira e molla prima della firma. E una conferma dell'ottimismo del tecnico piacentino sulle potenzialità, sue e della squadra. In caso di Triplete, invece, sommando i bonus legati ai singoli trofei, già inseriti nei contratti dei giocatori, si arriva a un totale di circa 6 milioni da dividere tra tutto il gruppo squadra.

Adesso si vuole un'accelerata proprio in campionato, senza lasciare spazio a possibili rientri di Napoli e Atalanta. Per questo motivo la concentrazione è ai massimi livelli: Udinese, Parma e Cagliari per togliere idee di rimonta alla concorrenza e, magari, gestire meglio i match di ritorno di coppa con Milan e Bayern. Il triplo impegno può pesare, ma Inzaghi lo sa e nelle prossime ore - come riferisce la rosea - parlerà al gruppo sottolineando l'orgoglio di essere dentro ancora a ogni competizione e richiamando alla massima attenzione in questo momento decisivo.