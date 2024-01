"Salta con noi Simone Inzaghi". Un coro si è alzato sul volo che ha portato l'Inter da Riyadh a Milano dopo la vittoria della Supercoppa italiana. E che certifica il ruolo sempre più centrale del tecnico piacentino, come spiega la Gazzetta dello Sport online che racconta il simpatico retroscena: il coro, al quale Inzaghi ha risposto sorridente alzando i pollici con indosso la maglia celebrativa della vittoria di lunedì, è un modo per ringraziare l'allenatore per il lavoro fatto finora. Ma è anche una testimonianza del legame profondo che c'è all'interno dello spogliatoio tra i calciatori e lo staff tecnico.

Un legame fatto anche di una cura dei dettagli particolarmente maniacale, come testimonia quanto avvenuto proprio in questi giorni in Arabia Saudita: dopo una semifinale contro la Lazio giocata a ritmi da carroarmato, Inzaghi era ben conscio che nell'affrontare il Napoli solo poche ore dopo il gruppo non poteva essere al massimo, anche per via del giorno in meno di tempo per recuperare rispetto agli avversari. Nonostante ciò, lunedì mattina, a una manciata di ore dal fischio d'inizio e nonostante i 26 gradi, Inzaghi non ha rinunciato alla rifinitura, con le prove sui calci piazzati. Simone ha "martellato" i suoi tenendo altissima la tensione per spingerli a superare la stanchezza. Dimostrazione di una mentalità vincente sulla quale Inzaghi vuole insistere per arricchire di trofei la bacheca di Viale della Liberazione.

