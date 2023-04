Calhanoglu, Skriniar e D'Ambrosio . Sono questi i tre giocatori dell'Inter non partiti per Salerno, dove domani è in programma la sfida contro la Salernitana che anticipa l'andata dei quarti di Champions.

Inzaghi - secondo quanto risulta a Gazzetta.it - sarà costretto a fare un po' di turnover vista la sfida con il Benfica sullo sfondo e l'ultimo dispendioso match con la Juventus. Il centrocampo visto nelle ultime uscite, ovvero Barella, Brozovic e Mkhitaryan, questa volta potrebbe essere ritoccato dall’innesto di Asllani. "Chi ha più bisogno di rifiatare dei tre? Inzaghi ci sta riflettendo e i 12’ concessi all’albanese a Torino suonano come il possibile preludio alla titolarità all’Arechi - scrive la rosea -. Attenzione anche a Bellanova che può tornare utile per la fascia destra. Darmian scalerà tra i tre dietro e l’azzurro può consentire a Dumfries di rifiatare in vista della battaglia del Da Luz". Sulla fascia sinistra sarà invece ballottaggio tra Gosens e Dimarco, con il tedesco che spera di giocare dal 1', mentre il terzetto difensivo sarà completato da De Vrij e Bastoni, in vantaggio su Acerbi per la posizione di centro-sinistra. In attacco spazio a Lukaku e Lautaro.

