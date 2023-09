A breve, svela Gazzetta.it, l'Inter allaccerà i contatti con l'agente Rafaela Pimenta per iniziare a parlare del rinnovo di contratto di uno dei suoi assistiti, Henrikh Mkhitaryan, protagonista di un inizio di stagione da top player dopo essersi distinto tra i migliori nella sua prima stagione a Milano. Il contratto dell'armeno scade a giugno e il club non ha intenzione di tirarla per le lunghe come successo con Dzeko, Handanovic e D'Ambrosio (tutti partiti) o con De Vrij (confermato). L'ex Roma, secondo la rosea, chiederà un biennale, mentre Marotta e Ausilio verosimilmente gli proporranno un annuale, magari con un'opzione sulla stagione successiva, il 2025-26. Ci sarà insomma da trattare, ma senza aspettare la fine di questa annata.

Nelle prossime settimane, aggiungono i colleghi, in viale della Liberazione si parlerà anche del futuro di Denzel Dumfries, che è in scadenza nel 2025: nei piani dei dirigenti va blindato entro l'inizio del prossimo calciomercato estivo. Discorso diverso per Federico Dimarco che ha un accordo fino al 2026 e riceverà un aumento visto il cambiamento del suo status in rosa degli ultimi mesi.