Blindati a doppia mandata Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, in casa Inter si passa ora a pensare ai rinnovi dei calciatori. La strategia, riporta la Gazzetta dello Sport, è chiara: valorizzare e mantenere negli anni gli asset 'da campo', rimanendo sempre competitivi in Italia e in Europa. Dopo Alessandro Bastoni, che a luglio ha firmato fino al 2028, il prossimo potrebbe essere Henrikh Mkhitaryan: a gennaio, l'armeno è atteso per certificare il nuovo accordo da un anno più uno di opzione, con stipendio praticamente inalterato (3,5 milioni netti) e i vantaggi del Decreto Crescita. Virtualmente cosa fatta anche il rinnovo Federico Dimarco fino al 2028, con tanto di raddoppio dell'attuale ingaggio da 2,2 milioni netti a 4 milioni (a salire) più bonus. C'è ancora qualcosa da limare, ma il più è fatto.

Matteo Darmian ha un'opzione, a favore della società, per il rinnovo fino al 2025 dell'attuale accordo ed appare scontato che il club la eserciterà per tenersi stretto un giocatore dal rendimento assicuato. La trattativa per il prolungamento è iniziata anche per Denzel Dumfries, in scadenza il 30 giugno 2025, anche se in questo caso bisogna un po' lavorare per cucire la differenza tra offerta e richiesta per arrivare alla firma prima della prossima estate. Infine, Lautaro Martinez e Nicolò Barella: entrambi sotto contratto fino al 2026 ed entrambi destinati a prolungare fino al 2028. Per loro, al di là dei continui messaggi d'amore verso la squadra soprattutto da parte del Toro, sarà necessario attendere fino a primavera, ma l'obiettivo dell'Inter è chiaro: tenersi i propri top player, insieme ai dirigenti.

