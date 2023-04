Per il post-Inzaghi, torna di moda il nome di Sergio Conceiçao, profilo già accostato ai nerazzurri in tempi non sospetti. "Ambizioso e preparato, giovane ma con una grande esperienza a livello internazionale, e poi anche “aziendalista”, nel senso che sa sposare in tutto il progetto del club e in cambio chiede soltanto massima fiducia", spiega la Gazzetta dello Sport. Conceiçao al Porto è considerato un’istituzione e ha ancora un anno di contratto. Per portarlo via al Porto non sarà facile: c'è di mezzo anche una clausola rescissoria, ma è nota a tutti anche la voglia di Sergio di tornare un giorno in Italia da allenatore. Il sistema di riferimento resta il 4-2-3-1, ma ha grande capacità di adattarsi al materiale a disposizione.