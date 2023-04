"Il quarto posto non è assolutamente negoziabile: se il club lo ha ripetuto al tecnico, il tecnico lo ha poi ribadito alla squadra". Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, riferendo l'ultimo messaggio lanciato da Inzaghi a Lautaro e compagni a poche ore dalla delicata sfida casalinga di questa sera con il Monza: l'allenatore piacentino ha chiesto la stessa concentrazione maniacale vista in Champions pure in campionato.

Per il match di questa sera a San Siro è previsto qualche cambio, a partire dalla coppia d'attacco che dovrebbe vedere in campo dal 1' Correa e Lukaku, mentre saranno ancora in campo alcuni reduci dall'impresa di Lisbona come Bastoni, Barella e Brozovic. "Mkhitaryan, però, potrebbe riposare: al suo posto Gagliardini si candida per una maglia - si legge -. Con una variante importante: è tornato finalmente Calhanoglu e può prendere fiducia con qualche minuto contro Palladino". Dietro può rivedersi De Vrij, mentre a sinistra scalpita Gosens.