Sarà un maggio intenso, ma l'Inter non ha intenzione di fermarsi. Questa, almeno, è la speranza di Simone Inzaghi tra sogno il Champions, una finale di Coppa Italia da giocare ed un quarto posto da centrare in campionato. Un concetto che il tecnico nerazzurro ha ribadito alla squadra anche nelle ultime ore.

"Non è questo il momento di mollare, di alzare il piede dall'acceleratore, di diminuire l'intensità in allenamento. Lo ha detto nello spogliatoio e lo ribadirà anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore - racconta La Gazzetta dello Sport -. La squadra ha rimesso a posto molte cose, tutte a parte la corsa scudetto, grazie al filotto di cinque vittorie che era stato preceduto da un altro successo virtuale (il 3-3 nel match di ritorno contro il Benfica, battuto 2-0 al Da Luz). Il bello viene adesso perché tutto è ancora in palio. Difficile immaginarlo qualche settimana fa, quando la panchina traballava complici le 11 sconfitte in campionato e una qualificazione alla prossima Champions che sembrava più in salita rispetto a ora".

