A breve partiranno i dialoghi per il rinnovo di Mkhitaryan. "L’armeno, grande protagonista nell’ultimo derby, è tenuto in grande considerazione da tutte le componenti nerazzurre: società, tecnico e compagni di squadra. Il suo contratto è in scadenza a giugno. Ma i dirigenti hanno in animo di incontrare il giocatore per proporgli di allungare il suo accordo. A Mkhitaryan sarà offerto con ogni probabilità un biennale", assicura la Gazzetta dello Sport. Poi sarà la volta di Dimarco e Lautaro. "Lautaro ha un accordo fino al 2026: il discorso, evidentemente, non è legato all’aspetto temporale, quanto a un adeguamento dell’ingaggio attuale. Oggi Lautaro guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. È il tetto massimo del club, non c’è più Lukaku a volare più alto. C’è tempo per aprire il file. Ma i dirigenti vogliono farlo con le tempistiche giuste. E hanno un vantaggio: l’interlocutore ha le migliori intenzioni, non lascerebbe mai Milano, non ha la minima voglia di complicare il suo rapporto con il mondo nerazzurro, a maggior ragione oggi che è pure capitano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!