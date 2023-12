Anche la Gazzetta dello Sport conferma: Benji l'interista tornerà tra i convocati in casa Inter in vista della sfida di domenica all'Olimpico contro la Lazio. Pavard partirà dalla panchina in attesa di ritrovare la migliore condizione fisica, ma Inzaghi può finalmente sorridere. Anche perché sembra ormai imminente anche il rientro di de Vrij: a differenza del connazionale Dumfries (rientro previsto il 29 a Genova), il centrale è più avanti nel recupero e dovrebbe rientrare tra i convocati in vista della sfida contro il Lecce di sabato 23 dicembre.