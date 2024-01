Onorati i festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa italiana, l'Inter è tornata a concentrarsi sul campionato dunque a concentrare le sue energie fisiche e mentali sulla Fiorentina, prossima avversaria da affrontare al Franchi. Nel capoluogo toscano Simone Inzaghi è costretto a presentarsi senza i due squalificati Barella e Calhanoglu."Per il primo, dopo un periodo di intensi sforzi tra Serie A e Supercoppa Italiana, lo staff ha peraltro preparato un lavoro specifico orientato sul big match di domenica 4 febbraio contro la Juventus" scrive la Gazzetta dello Sport.

Ma a differenza della sfida di Riyadh contro il Napoli, il piacentino riavrà sia Alessandro Bastoni che Denzel Dumfries: "Il primo aveva ripreso alla Pinetina con un lavoro individuale per riprendersi dall'affaticamento muscolare sofferto a Riad (saltando la finale contro il Napoli), il secondo non aveva partecipato all'allenamento del giorno precedente chiedendo un permesso per motivi personali - ricorda la Rosea -. Per entrambi, però, si può ipotizzare un impiego limitato contro la Fiorentina, magari dalla panchina" per evitare di correre rischi in vista del derby d'Italia. "Per le molte assenze, paiono invece scontate le convocazioni di Giacomo Stabile e Aleksandar Stankovic, già presenti ed esultanti in Arabia Saudita" aggiunge poi il quotidiano milanese dando qualche indicazione in più in vista della trasferta di domenica.

