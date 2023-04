Momento delicatissimo in casa Inter quando siamo solo all'inizio di un mese denso di impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Quella subita contro la Fiorentina è stata infatti la decima sconfitta in Serie A, un 'bottino' che ha sicuramente provocato - come riportato da Gazzetta.it - la perplessità della dirigenza. Oggi Marotta, Ausilio e Baccin erano ad Appiano Gentile per assistere all'allenamento diviso in gruppi (Dimarco ha lavorato con discreta intensità e martedì sera sarà disponibile; Skriniar ha corso in campo: può essere convocato a Salerno o a Lisbona) e per pranzare con Inzaghi.