Roberto Gagliardini verso una maglia da titolare in Napoli-Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a causa anche dell'infortunio di Mkhitaryan, in questo finale di stagione è possibile che ci sia spazio nelle rotazioni nerazzurre anche per il centrocampista azzurro. Finora Gagliardini ha cominciato 7 partite dall'inizio, quella di domani potrebbe essere anche l'ultima da titolare con la maglia dell'Inter. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e le strade tra l'Inter e Gagliardini si separeranno.

Il centrocampista è stato comunque schierato da Inzaghi in questi ultimi mesi, tanto da giocare complessivamente in stagione 140 minuti in più di Asllani. In attesa della notte di Istanbul del 10 giugno, c'è tutta la volontà di concludere al meglio l'avventura nerazzurra.